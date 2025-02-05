松栄堂は、2025年2月5日〜2月11日に下北沢のBONUS TRACK GALLERYにおいて「言葉でつなぐ、私と香り展」を開催！ 言葉でつなぐ、私と香り展  開催期間：2025年2月5日(水)〜2月11日(火・祝)会期中無休※2月5日(水)はプレオープン日の為、一般のお客様について入場に時間がかかる可能性があります開館時間：【平日】11〜20時【土日祝】10〜21時会場：BONUS TRACK GALLERY(〒155-0033東京都世田谷区代