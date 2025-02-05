起業家で格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）COOの溝口勇児氏が4日、自身のXを更新し、「エンターテイナー折原」を名乗る暴露系インフルエンサーの悪質行為を告発した。同日、同インフルエンサーはこれまでの行為を謝罪することともに、活動終了を発表した。【動画】溝口勇児氏、暴露系インフルエンサーの悪質行為を動画で告発溝口氏は4日夜、「エンターテイナー折原の悪質な犯罪行為について告発します」と題し