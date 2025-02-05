元ブラジル代表ドリブラーは今冬プレミアリーグに帰還するようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、現在無所属の36歳の元ブラジル代表MFウィリアンは今冬の移籍市場でフラムにフリー移籍で復帰するという。コリンチャンスの下部組織出身のウィリアンはこれまでチェルシーとアーセナルといったビッグクラブでのプレイ経験を持つなど経験豊富な選手。2021年8月にはコリンチャンスに復帰し、一時は欧州の舞台