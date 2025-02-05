チェルシーはまたしても逸材獲得に成功したようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーは今冬の移籍市場でサンテティエンヌに所属する19歳MFマティス・アムグーを獲得することが決定的になったという。サンテティエンヌの下部組織出身であるアムグーは今季から同クラブのトップチームに昇格すると、負傷がありながらもデビューシーズンからリーグ戦9試合に先発出場するなどブレイク。19歳ながらそ