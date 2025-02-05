鏡に映る“ぽっこりお腹”にハッとしたり、昔は余裕で上っていた階段の途中で息切れしている自分に気づいたり……そんな体の変化を感じて運動を始めたという人は少なくないだろう。それでは健康維持や体力アップを目指して通うスポーツジムで、思わぬ出来事に遭遇したことはないだろうか? 今回はマイナビニュース読者の声をもとに、ジムにまつわる体験談を集めてみた。共感必至のエピソードをご紹介しよう。イラスト：青木ぼんろ／