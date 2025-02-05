三井不動産が展開する「三井アウトレットパーク 木更津」は6月23日、第4期グランドオープンする。第4期増床エリア(イメージ)第4期増床エリアには、「NIKE」国内最大店舗や、アウトレット日本初出店3店舗(「instant skateboards」「SOPH.」「PXG」)を含む30店舗が出店。店舗面積約53,100?・全330店舗の店舗数日本一の大規模リゾートアウトレットへ進化する。第4期増床エリア出店ブランドの一部スポーツやエンターテインメントなどの