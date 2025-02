テレビ朝日の田中萌アナウンサー(33)が5日までにインスタグラムを更新。激変ショットを公開した。「最近撮ってもらった写真です」と書き出し、顔半分を光と影のコントラストで浮かび上がらせた写真と、アンニュイな表情を浮かべた写真の2枚を公開。「Photo by @masafumi7031 Hair and makeup by @tetsutana」と補足し、ハッシュタグで「#撮影#白と黒」と続けた。田中アナの投稿に対し「知ってたけど改めて…きれい」「顔エロすぎ