Z世代に特化したクイックリサーチサービス「サークルアップ」を運営するRECCOOは1月31日、「テレビに対するイメージ」をテーマにした最新のZ世代調査の結果を公表しました。同調査は、「サークルアップ」に登録する大学1〜4年生200人を対象に、インターネット上で実施（調査日：2025年1月20日）。本記事では、Z世代が好きな「テレビ局」ランキングを紹介します。 【6位までのランキング結果を見る】2位：日本テレビ（読売）／72人2