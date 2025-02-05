2025年1月中旬、浜松市内のガソリンスタンドに20代の男性が置き忘れた携帯電話を横領した疑いで、45歳の男が2月5日、逮捕されました。 遺失物横領の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区泉に住む無職の男（45）です。警察によりますと、男は1月中旬、浜松市中央区のガソリンスタンドで、20代の男性が給油口キャップ置き場に置き忘れた携帯電話1台（時価10万円相当）を、その日のうちに横領した疑いが持たれています。 警察の調べ