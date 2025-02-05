【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の「非常戒厳」宣言を巡る内乱容疑の真相を解明するための国会国政調査特別委員会は５日、現場調査の形で尹大統領が収容されているソウル拘置所などで聴聞会を開く。聴聞会はソウル拘置所のほか、内乱罪などで起訴された金龍顕（キム・ヨンヒョン）前国防部長官が収容されているソウル東部拘置所、呂寅兄（ヨ・インヒョン）前国軍防諜司令官がいる首都防衛司令部の未