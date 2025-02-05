積雪や凍結により鹿児島県内の道路にも影響が出ています。 雪の影響で通行止めとなっているのは ▼九州自動車道の栗野IC～溝辺鹿児島空港IC、八代JCT～えびのIC ▼国道268号の伊佐市大口山野～熊本県境 ▼国道267号の伊佐市大口木ノ氏～熊本県人吉境 ▼国道447号の伊佐市大口白木～出水市大水流 ▼指宿スカイラインの谷山IC～頴娃IC ▼白谷雲水峡宮之浦線の宮之浦～白谷雲水峡