東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値160.20高値160.70安値159.19 162.38ハイブレイク 161.54抵抗2 160.87抵抗1 160.03ピボット 159.36支持1 158.52支持2 157.85ローブレイク ポンド円 終値192.62高値193.17安値191.78 194.66ハイブレイク 193.91抵抗2 193.27抵抗1 192.52ピボット 191.88支持1 191.13支持2 190.49ローブレイク