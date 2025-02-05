東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.27高値8.30安値8.23 8.37ハイブレイク 8.34抵抗2 8.30抵抗1 8.27ピボット 8.23支持1 8.20支持2 8.16ローブレイク シンガポールドル円 終値114.08高値114.60安値113.63 115.55ハイブレイク 115.07抵抗2 114.58抵抗1 114.10ピボット 113.61支持1 113.13支持2 112.64ローブレイク 香港ドル