東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6254高値0.6262安値0.6171 0.6378ハイブレイク 0.6320抵抗2 0.6287抵抗1 0.6229ピボット 0.6196支持1 0.6138支持2 0.6105ローブレイク キーウィドル 終値0.5651高値0.5655安値0.5582 0.5750ハイブレイク 0.5702抵抗2 0.5677抵抗1 0.5629ピボット 0.5604支持1 0.5556支持2 0.5531