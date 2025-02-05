米株価指数先物時間外取引ナスダック0.4%安、アルファベット決算嫌気 東京時間08:10現在 ダウ平均先物MAR 25月限44658.00（-39.00-0.09%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 25月限6044.00（-19.00-0.31%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 25月限21575.75（-94.50-0.44%）