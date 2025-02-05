5日（水）は最強寒波のピークとなり、日本海側では積雪の急増やホワイトアウトに警戒が必要です。西日本の平地でも積雪となるでしょう。■5日（水）の天気北海道付近に低気圧が停滞し、日本付近は強い冬型の気圧配置になっています。今シーズン最強寒気の流れ込みがさらに強まり、大雪やふぶきのピークになる見込みです。特に東北日本海側や北陸、岐阜県の山沿いや近畿北部で雪が強まり、短時間で一気に積雪の増えるところがありそ