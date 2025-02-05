俳優の谷原章介が５日、フジテレビ系「めざまし８」で、３日に脳梗塞で亡くなった阪神の元監督・吉田義男さんを悼んだ。デイリースポーツの１面を映した番組冒頭、谷原は「阪神の吉田義男さんがお亡くなりになりました。昨日のネットニュースで知った方も多いと思いますけど、とてもとても驚いたし、僕自身も残念」と述べた。小室瑛莉子アナは、芸能界でも阪神ファンとして知られるココリコの遠藤章造や、陣内智則もお悔やみ