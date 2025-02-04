砂糖の種類を知ろう 疲れたときや生理前など、甘いものがほしくなる時ってありますよね。でも、砂糖は体を冷やす食材というイメージがあるため、ハチミツやアガベなどで摂取している人も多いと思いますが、砂糖類でも、それぞれの特徴を知ることで罪悪感なく … "砂糖＝体が冷えるは昔の話！違いを理解して体を温める砂糖選びを" の続きを読む