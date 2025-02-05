・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８５７０．７７（－１２．７９） ・ドイツ・ＤＡＸ ２１５０５．７０（＋７７．４６） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７９０６．４０（＋５１．４８） ・ロシア・ＲＴＳ ９３２．８２（＋１０．４９） 出所：MINKABU PRESS