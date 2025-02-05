・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝７２．７０ドル（－０．４６ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝２８７５．８ドル（＋１８．７ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３２８８．８セント（＋４９．６セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５７７．００セント（＋１０．２５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４９４．５０セン