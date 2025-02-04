納豆は免疫力を上げる？ 首長の緊急会見が予告されると、スーパーの棚から商品が消える。そんなサイクルが日常的になりつつある中、早くから注目を浴びた食材が納豆。 いつどこでも入手しやすい食材にもかかわらず、売り切れが続出した背景には「免疫力がア … "納豆が棚から消える訳。免疫力をメンテする発酵食品の力" の続きを読む