俳優の谷原章介（52）が5日、MCを務めるフジテレビの情報番組「めざまし8（エイト）」（月〜金曜前8・00）に出演。3日午前に脳梗塞のため死去した、プロ野球の阪神を監督として1985年に球団史上初の日本一に導いた吉田義男（よしだ・よしお）氏を追悼した。番組冒頭、訃報を伝えた谷原は「阪神の吉田義男さん、お亡くなりになりました。 本当にあの昨日、ネットニュースで知った方も多いと思います」とした上で、「とても驚い