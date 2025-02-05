“読むロックマガジン”こと『ROCK AND READ』の最新刊第117号が2月7日に発売となる。同号の表紙巻頭は、2月9日に大阪城ホールで行われるイベント＜1995 SIAM SOPHIA-G＞で共演するSOPHIAの松岡充とSIAM SHADEの栄喜だ。◆『ROCK AND READ』第117号 画像＜1995 SIAM SOPHIA-G＞は、松岡が発起人となり、SOPHIAと同じく1995年にデビューした同期のSIAM SHADEの栄喜に声をかけて実現した一夜限りのスペシャルライヴとなるもの。栄喜