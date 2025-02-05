マーベル・スタジオの劇場公開最新作『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』が、IMAX、Dolby Cinema、4D、ScreenX、ULTRA 4DXのラージフォーマットでも上映されることが決まった。さらに、各ラージフォーマット版のポスタービジュアル4種類が解禁となった。【動画】ハリソン・フォード「これぞマーベル映画だ」『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』IMAX特別映像本作の主人公は、初代キャプテ