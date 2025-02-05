And Do ホールディングスが、50歳以上で持ち家（787人）、賃貸（169人）に居住している人を対象に、老後の不安や住居、老後資金対策などに関する「第3回老後の住まいとお金に関する調査」を実施した。老後の生活資金に対する不安も高いようだが、自宅をキャッシュ化できる「リースバック」や「リバースモーゲージ」の認知度はおおむね2割程度という結果だった。詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】「第3回老後の住まいとお金