ディズニーファン必見！ダイソーでとっても可愛い巾着ポーチを見つけました。お土産で買おうとするとディズニーグッズはちょっとお高めなことも多いですが、この巾着ポーチは110円（税込）でゲットできるんです♪見た目はもちろん、ちょうどいいサイズ感で使い勝手も良かったので、ぜひチェックしてみてください。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ダイカット巾着（チップ／デール）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイ