グアムは、到着後の税関申告書を電子化し、2月4日から運用を開始した。これまでの紙の申告書は廃止された。「EDF（GUAM Electronic Declaration Form）」は到着72時間前から申告が可能で、必要事項の入力後に表示されるQRコードを税関申告時に係官に提示する必要がある。なお、事前に申請できなかった場合の救済措置として、グアム国際空港の手荷物受取エリア内のキオスク端末で入力することもできる。