中国政府は東シナ海と南シナ海、そしてインド洋にわたって軍備拡張を進めている。なぜ中国は海洋進出にこれほどこだわるのか。政府文書や専門書をもとに国際情勢をYouTubeで解説している社會部部長さんの著書『あの国の本当の思惑を見抜く 地政学』（サンマーク出版）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／kynny※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kynny■中国経済の中心は内陸から沿岸部へソ連との国境確定、それ