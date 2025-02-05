（MCU）映画で、故ウィリアム・ハートから役を引き継いだハリソン・フォードは、本作でサディアス・ロス役からレッドハルクへと衝撃の変身を果たす。ハルクといえば、ブルース・バナー役のマーク・ラファロが演技の上での“先輩”にあたるわけだが……？ © 2024 MARVEL. 『アベンジャーズ』で配信中 © 2023 Marvel 米のインタビューでフォードが語ったところによれば