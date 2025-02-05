カルト人気ドラマ「バフィー ～恋する十字架～」（1997-2003）の続編シリーズが、米Huluでパイロット版の制作が進められていることがわかった。『エターナルズ』（2021）などのクロエ・ジャオ監督が参加し、オリジナル版で主演を務めたサラ・ミシェル・ゲラーが出演交渉中だという。米などが報じている。 1992年の同名映画をテレビシリーズ化した「バフィー ～恋する十字