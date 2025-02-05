新ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）が導入されて２年目に入った。これまでの１年間で口座数や買い付け額は増加したが、新たに口座を開く動きは徐々に減少している。外国株で運用する投資信託に人気が偏っているなどの課題を指摘する声もある。（福原悠介、市川大輔）１２・８兆円東京都内に住む男子大学院生（２５）は、ＮＩＳＡを始めて５年目になる。老後に必要となる資金に対し漠然とした不安を抱えているといい、新ＮＩＳＡ