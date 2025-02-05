○経済統計・イベントなど ０８：３０日・毎月勤労統計調査 ０９：３０米・ジェファーソンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演 １０：４５中・財新サービス部門購買担当者景気指数 １６：４５仏・鉱工業生産 １７：５０仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １７：５５独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １８：００ユーロ・サービス部門購買担