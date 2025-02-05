― ダウは134ドル高と3日ぶりに反発、好決算のハイテク株が買われる ― ＮＹダウ 44556.04 ( +134.13 ) Ｓ＆Ｐ500 6037.88 ( +43.31 ) ＮＡＳＤＡＱ 19654.02 ( +262.06 ) 米10年債利回り4.511 ( -0.049 ) ＮＹ(WTI)原油 72.70 ( -0.46 ) ＮＹ金 2875.8 ( +18.7 ) ＶＩＸ指数17.21 ( -1.41 ) シカゴ日経225先物 (円建て)39110 ( +340 ) シカゴ日経225先物 (