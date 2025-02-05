Image: Apple 『カレンダー』アプリでお馴染みの参加依頼がより楽しく便利になったイメージ。Apple（アップル）が2/5 1:00より、人々を集めるための招待専用アプリ『Apple インビテーション』の配信を開始しました。これ、どうやら家族や友人をイベントに招待するためだけのアプリではないようです。イベントの作成や参加、写真の共有などが1つのアプリで完結できる