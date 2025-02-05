[４日 ロイター] - 米ゴールドマン・サックスは４日、米国の追加関税発動を受けた中国の報復関税について、エネルギー価格への影響は限定的にとどまるとの見方を示した。米国の中国製品に対する１０％の追加関税は４日に発効。中国財政省はその数分後、米国産の石炭と液化天然ガス（ＬＮＧ）に１５％、原油、農機具、一部の商用車・乗用車に１０％の関税を課すと発表した。ゴールドマンは「これらの商品（コモディティー）の世