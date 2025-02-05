「お酒を飲めるようになるのはちょっと楽しみ」「インタビューは得意ですか？」という質問に、川道さらさんは小声で「苦手なんです」と答えた。恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』で一躍有名になり、グラビアデビュー。独自の“道”を歩んできた川道さんも、２月14日に20歳の誕生日を迎える。発売中のFRIDAYでは成人式直前の彼女の撮り下ろしを掲載中だ。「ハタチになる実感……ないですね」とはにかみつつも、いつの