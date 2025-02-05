4日、ホワイトハウスの執務室で、補佐官から文書を手渡されるトランプ米大統領（右）＝ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は4日、第1次政権時に実施したイランに対する「最大限の圧力」政策を復活させる大統領覚書に署名した。「イランにとって非常に厳しいものだ。イランは核兵器を保有してはならない」と述べた。トランプ氏はイランを敵視し、第1次政権では対立が戦争直前まで先鋭化した。イラン