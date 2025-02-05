BSテレ東は『川島明の辞書で呑む』の兄弟番組で、古着を愛でながらお酒を楽しむ『古着で呑む』（水曜日深24：30〜24：59）を5日から3週連続で放送する。【番組カット】テーブルにお気に入りの古着を置き、トークを繰り広げる出演者6人の古着呑人（ふるぎのみんちゅ）が愛着のある古着を持ち寄り、古着をツマミにお酒を呑む古着バラエティー。MCを務めるのは、芸人界を代表するファッション・フリークであるシソンヌの長谷川