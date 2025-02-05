女優パク・ボヨンが色気を醸し出している。【写真】衝撃…パク・ボヨン、“大胆すぎる”アンダーウェアパク・ボヨンは2月4日、自身のインスタグラムを更新。ファッションマガジン『ELLE KOREA』の撮影のビハインドカットを公開した。Netflixオリジナル『恋するムービー』でロマンスを見せる俳優チェ・ウシクとは顔を寄せたり、手を繋いだり、まさに、カップルそのもの。後ろからハグされる姿は頭一個分の身長差で、見る者をときめ