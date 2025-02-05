前編記事『なぜか小池百合子都知事と満面の笑みがっちりで握手…身内も読めない「石破総理の頭の中」を覗いてみた！』より続く。維新・吉村洋文氏が満面の笑み「ともに万博を成功させましょうと気持ちを一つにできた」報道陣を前にこう笑顔で語ったのは、日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事である。19日、万博会場を視察に訪れた石破総理を自らもてなした。「維新はなんとしても万博を成功させ、党勢を回復したい。石破総理も維