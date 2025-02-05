全国の「猿田彦珈琲」(一部店舗を除く)では2025年1月15日より、「猿田彦珈琲のストロベリーバレンタイン」キャンペーンを開催中。そこで今回は、JR原宿駅舎の2階部分にある店舗「ザ・ブリッジ(THE BRIDGE)」を訪れ、同キャンペーン開催中に楽しめる季節限定ドリンクやフードについてレポート！また、“国内最高峰のバリスタ”を決める権威ある大会「ジャパン バリスタ チャンピオンシップ」にて2024年に優勝した、同社のバリスタ・