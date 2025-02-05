スウェーデン南部にある学校で銃撃事件があり、約10人が死亡しました。容疑者とみられる男は、自らを銃で撃ち、死亡したということです。スウェーデン南部のエレブルーにある学校で4日正午すぎ、男が銃を撃ち、約10人が死亡しました。当局は、被害が甚大で、現時点で正確な被害者数を公表できないとしており、死者数はさらに増える可能性があります。地元メディアは容疑者は近くに住む35歳の男で、犯行後に自らを銃で撃って