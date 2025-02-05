運行情報です。富山地方鉄道の鉄道線は除雪作業のため、全線にわたって運転を見合わせています。富山市内の路面電車は、富山駅から北側の富山港線の区間は除雪のため運行を見合わせています。高岡と城端を結ぶJR城端線は、除雪を行っているため始発から午前10時ごろにかけて区間運休します。区間は砺波と城端の間で、上下あわせて12本が区間運休となります。JR高山線は午前5時台から6時台で、上下合わせて3本が猪谷と富山の間を運