毎日の家事は重労働で、終わりのないタスクに疲れを感じている人は多いのではないでしょうか。そんな家事の辛さについて増田さんが自身の体験を通じて家事への思いを描いたエピソード『家事の辛いところ』がInstagramに投稿され、大きな反響を呼んでいます。【漫画】主夫をして分かった「家事の辛いところ」全編を読む2年前から主夫として家事を始めた増田さんは、家事の何が辛いのかを考えるようになりました。特に増田さんが家事