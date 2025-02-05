1913年に設立された上智大学。100年を超える長い歴史の中で、さまざまな分野へ優秀な人材を輩出してきました。そこで今回は、実は上智大学出身と知って驚く芸能人は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位青山テルマ2位阿部亮平1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は「青山テルマ」！2012年3月26日に自身の公式ブログで、卒業証書を手にした写真と共に「この度、私、5年半も