今シーズン一番の強い寒気の影響で、岐阜県山間部は警報級の大雪になっていて、気象台が交通の乱れに警戒を呼びかけています。 【写真を見る】【大雪情報】“今季最強寒波” 岐阜では警報級の大雪に 愛知でも積雪か 白川村は3年ぶりに2ｍ超え 【積雪（午前7時現在）】・白川 228センチ・飛騨市河合 167センチ・郡上市長滝 108センチ・飛騨市神岡 63センチ・本巣市樽見 63センチ・高山 18センチ・岐阜 1センチ 白川村は3年