「やよい軒」は、2月13日（木）から、贅沢な黒毛和牛を堪能できる「黒毛和牛まぶし定食」を、全国の店舗で発売する。【写真】展開中の「三元豚まぶし定食」もおいしそう〜！新感覚の定食詳細■一膳で何度も楽しめる今回、“一膳で何度も楽しめる、新感覚の定食”の第2弾メニューとして登場するのは、上質な黒毛和牛の旨味を多彩なスタイルで味わえる「黒毛和牛まぶし定食」。厳選した黒毛和牛を使用しており、やわらかさと