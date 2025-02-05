コッパ・イタリア準々決勝のアタランタvsボローニャが4日に行われ、0-1でボローニャが勝利した。ラウンド16でセリエB(イタリア2部)のチェゼーナに圧勝したアタランタが、モンツァに快勝したボローニャをホームに迎えた準々決勝。1962-63シーズン以来の優勝を狙う昨季ファイナリストのアタランタは7分、エデルソンのロングパスからDFの裏に抜け出したデ・ケテラエルがボックス右からシュート。しかし、これはGKスコルプスキに弾かれ