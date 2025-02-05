2024年の能登半島地震では福祉施設も被害を受け、避難した高齢者たちは地元に思うように帰れていないことが分かってきました。地形的に似ている静岡県の伊豆半島ではどう備えるべきか、能登の事例を学ぶ研修会が開かれました。 【写真を見る】現地では『12重苦』という言葉も...能登半島地震で被害を受けた高齢者施設の事例を学ぶ 地形酷似の伊豆半島で研修会 【わたしの防災】 ＜佛教大学 後藤至功講師＞ 「道の崩壊っていうの