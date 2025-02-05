１月に窃盗目的で侵入した民家で住人を縛り、金を奪ったとして、大阪府警は４日、大阪市城東区、無職の男（２３）を住居侵入と強盗致傷の両容疑で逮捕した。男は昨年１２月にも同じ家に、窓を壊して侵入していたという。今回、侵入した際、窓の修理業者と出くわし、発覚を免れようと住人の孫を装って応対していた。発表では、男は１月２４日、箕面市内の民家に侵入し、住人の女性（８２）を粘着テープで拘束した上で、引きずる